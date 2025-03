Goleiro do América-MG é alvo de ameaças após eliminar o Cruzeiro

Matheus Mendes, goleiro do América-MG - Foto: Reprodução/Instagram/@_mendes01

O Cruzeiro se movimentou nesta janela de transferências e iniciou a temporada cheio de expectativas, mas 2025 começou sendo marcado pela demissão do técnico Fernando Diniz e má atuações dentro campo. Com Gabigol, Dudu, Cássio, Matheus Pereira e companhia, a Raposa foi eliminada na tarde deste sábado, 22, na semifinal do Campeonato Mineiro para o América-MG.

Após empatar em 1 a 1 nas partidas de ida e volta, o Coelho levou a a disputa para os pênaltis, que terminaram em 4 a 2 para o clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Protagonista do confronto, o goleiro Matheus Mendes, emprestado do Atlético-MG ao América, foi alvo de ameaças nas redes sociais após a eliminação da Raposa no torneio estadual.

Jaquiline Freiras, a esposa do jogador, expôs as mensagens que o atleta tem recebido desde a classificação para a final do campeonato mineiro. Confira:

Agora na decisão, o América-MG vai enfrentar o Atlético-MG, que levou a melhor contra o Tombense e também se classificou para a grande final da competição. Vale mencionar que Matheus Mendes corre risco de não disputar os confrontos, por causa do contrato de empréstimo junto ao Galo.

Para poder jogar, uma taxa no valor de R$ 700 mil deve ser paga ao ex-clube em cada partida por causa de uma cláusula contratual.