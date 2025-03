Carpini valoriza liderança e mando nas decisões: "Nosso território"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encerrou a primeira fase do Campeonato Baiano como líder invicto e aumentou a invencibilidade para 18 partidas consecutivas sem perder. Questionado sobre o bom momento do Rubro-Negro, o técnico Thiago Carpini descreveu as dificuldades enfrentadas na temporada, que incluem o pouco tempo para treinar em uma pré-temporada "desajustada", e ressaltou a capacidade do Leão de superar as adversidades, fazendo um grande início de ano.

O clube baiano venceu o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0, no Estádio Antônio Carneiro, neste sábado, 22, e garantiu a liderança da primeira fase do Campeonato Baiano.

"Feliz por tudo que a gente tem conquistado aqui, é uma reconstrução e um trabalho que se iniciou no ano passado com uma retomada bem complicada, é uma marca pessoal que eu fico muito feliz, mas não é isso nosso principal objetivo na temporada. Na verdade não foi tranquilo assim, foi desafiador, estamos já com 13 jogos na temporada, uma apresentação que começou no dia 8, estreia no dia 11, uma pré-temporada bem desajustada, com a gente tendo que rodar o elenco, buscar alternativas. Eu faço uma avaliação positiva, acho que nós encontramos um caminho, é uma equipe difícil de perder, é competitiva independente contra quem joga. A gente tenta manter um padrão, claro que sem tanto treino é difícil, mas na medida do possível as coisas têm acontecido", analisou Carpini.

Na semifinal, o Rubro-Negro vai enfrentar novamente o Atlético de Alagoinhas, já que a equipe, apesar da derrota na última rodada, terminou a primeira fase em quarto lugar. Vibrando com a vantagem de decidir o jogo de volta no Barradão, o treinador Thiago Carpini revelou que a liderança era o "segundo objetivo" do Leão da Barra na competição.

"O primeiro objetivo no Campeonato Baiano era a classificação, que é mais obrigação, dentro disso a gente tinha que buscar a primeira colocação para trazer as decisões sempre que possível para o Barradão, que é o nosso território. Uma equipe totalmente modificada, imaginavamos que sofreriamos pelo conjunto, contra uma equipe muito bem organizada e com capacidade individual que é o Atlético, com um gramado alto e pesado. E não é só pela questão física, já que muitos desses atletas não fizeram parte do último jogo, mas tem a questão mental, viajens e tudo que envolve esses jogos. Mas lideramos de ponta a ponta a competição, o saldo é muito positivo", concluiu.

Agora com 18 partidas de invencibilidade, o Vitória entra em campo na próxima terça-feira, 25, às 19h, contra o Maranhão, em São Luís, pela primeira fase da Copa do Brasil.