"Vivendo coisas grandes", Ronald exalta liderança do Vitória no Baiano

Ronald, meio-campista do Vitória - Foto: Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu mais uma vez neste sábado, 22, garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Baiano como líder e aumentou a invencibilidade para 18 jogos sem perder. Eleito o melhor em campo no resultado positivo contra o Atlético de Alagoinhas desta noite, o volante Ronald exaltou o trabalho realizado pelo Rubro-Negro e revelou estar "vivendo coisas grandes" no Leão.

"Primeiramente queria agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida, acho que sou digno do que estou vivendo, mas com a honra e glória dele estou vivendo coisas grandes com a camisa do Vitória", comentou o meio-campista.

"A gente veio com o objetivo de vencer o jogo, pegamos um gramado um pouco alto e não é o habitual nosso, mas tem que exaltar o trabalho todo da equipe, que foi muito bem. Esse prêmio eu dedico para toda ela e para meu pai também, que fez aniversário esses dias", concluiu.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Carcará, o Vitória, líder da primeira fase do Baianão, vai enfrentar novamente a equipe de Alagoinhas na semifinal da competição. O confronto será dividido em ida e volta e terá decisão com mando de campo do time da capital.