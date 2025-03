Campeão da Copa do Brasil, Halter revela "atalho" para avançar de fase

Lucas Halter, campeão da Copa do Brasil - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O atacante Wellington Rato e o zagueiro Lucas Halter são os únicos jogadores do Vitória que já conquistaram o título da Copa do Brasil. Questionado sobre a competição, o defensor relembrou a glória obtida com a camisa do Athletico-PR em 2019, e revelou o "caminho" que o Rubro-Negro deve seguir para avançar de fase na competição.

O Leão da Barra estreia no torneio nacional nesta terça-feira, às 19h, contra o Maranhão, no Castelão, em São Luís, pela primeira fase.

"Título muito importante que eu conquistei e o nível de experiência ele vai evoluindo durante os anos, mas a gente sabe que vai ser uma partida difícil, de eliminatória, sabemos também que vão ter desafios durante os 90 minutos e temos que estar preparados para o que vai enfrentar, campo, adversário e tudo. Não somente eu, mas toda equipe tem experiência para esse tipo de jogo", comentou Lucas Halter em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 24.

Além da Copa do Brasil, o zagueiro também foi campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro na temporada passada pelo Botafogo. Questionado sobre a possibilidade de conquistar títulos nesse ano com o Vitória, o jogador se mostrou "muito confiante".

"Muito confiante, pelo projeto e pelo trabalho que vem sido feito e desempenhado. Acho que todo mundo tem acompanhado que o Vitória vem em uma crescente, não somente dentro de campo, mas em outras partes do clube também, de estrutura. A gente sabe que é um ano muito importante por causa das competições, temos nos preparado e feito tudo de maneira certa, sempre visando voos maiores. Conquistas grandes é o que é mais importante para o Vitória", concluiu.

Contratado pelo Rubro-Negro nesta janela de transferências, Lucas Halter esteve em campo nas vitórias contra Jequié e Fortaleza, nos dois últimos jogos do Leão da Barra.