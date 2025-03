Carpini celebra série invicta do Vitória: "Equipe difícil de perder"

Thiago Carpini na partida contra o Fortaleza - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória segue sua trajetória invicta e está prestes a estrear na Copa do Brasil, após mais uma vitória importante no Campeonato Baiano. O Leão venceu o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0 no Estádio Antônio Carneiro, garantindo 18 jogos seguidos sem derrota e fechando a primeira fase do estadual na liderança, com 21 pontos. O time agora se prepara para encarar o Carcará nas semifinais do Baianão. Além disso, o Vitória lidera também o Grupo A da Copa do Nordeste, com 10 pontos.

O técnico Thiago Carpini, responsável pela recuperação do time na Série A de 2024, enfatizou a grande fase do Vitória e destacou que, desde sua chegada, encontrou uma equipe muito difícil de ser batida. Carpini reconheceu o trabalho árduo realizado e o empenho dos jogadores para construir a sólida sequência invicta.

"Encontramos um caminho, uma equipe muito difícil de perder", disse o comandante. Ele também se mostrou grato pela confiança da diretoria do Vitória, que sempre acreditou em seu trabalho, mesmo diante de desafios. O treinador ressaltou a importância da continuidade do trabalho iniciado no ano passado e destacou a evolução do time ao longo da temporada.

"Estou muito feliz com tudo que temos conquistado até aqui. Sabemos que nossa caminhada é uma reconstrução, mas temos orgulho de como as coisas estão se encaminhando. Não é algo fácil, foi um processo desafiador", continuou Carpini. “Estamos com 13 jogos na temporada, e a pré-temporada foi bem atípica. Tive que rodar bastante o elenco, buscar alternativas, mas os resultados positivos começaram a aparecer.”

Ele também fez questão de frisar que a marca pessoal obtida não é o foco principal neste momento. “O que importa é o coletivo, o trabalho em equipe. Estamos felizes com o que conseguimos, mas temos mais desafios pela frente. O principal é manter essa confiança e continuar fazendo o nosso melhor."