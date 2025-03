Maranhão x Vitória: conheça o adversário do Leão na Copa do Brasil

Treino do MAC - Foto: Iury Oliveira / MAC

Após garantir a liderança na primeira fase do Campeonato Baiano, no sábado, 22, o Esporte Clube Vitória agora volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira, 25, contra o Maranhão, às 19, no Estádio Castelão de São Luís, válido pela primeira rodada da principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Invicto na temporada, líder do Baianão e Copa do Nordeste, a equipe comandada por Thiago Carpini dispensa apresentações. Do outro lado, no entanto, o adversário do Leão na Copa do Brasil é uma incógnita para a maioria dos torcedores rubro-negros. O Maranhão vai para sua 10º participação na competição, enquanto o Vitória disputa o torneio pela 36º vez.

O Maranhão atualmente ocupa a 3ª posição do Campeonato Maranhense — única competição que disputa neste início de temporada —,, com 10 pontos, atrás apenas de Imperatriz (1º) e Sampaio Corrêa (2º), mas com três e dois jogos a menos que os adversários, respectivamente. A equipe maranhense chega para o confronto contra o Vitória embalado por três triunfos consecutivos, sendo um deles contra o líder da competição. Além do certame estadual, o Quadricolor disputou a fase pré-eliminatória da Copa do Nordeste, mas ficou pelo caminho, já que foi derrotado pelo Botafogo-PB, por 1 a 0, dando adeus ao sonho de chegar à fase de grupos do Nordestão 2025.

Para o confronto contra o Vitória, o Maranhão não deve fazer alterações significativas em sua formação tática, que vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Maranhense. No entanto, o técnico Flávio Araújo tem uma dúvida na defesa: o zagueiro Fernando, que ficou de fora na última partida, pode retornar ao time titular após a vitória por 3 a 0 sobre o Viana, no estádio Castelão. Além disso, o atacante Willian Anicete também pode ser relacionado, mas a tendência é que comece o jogo no banco de reservas.



Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. O vencedor do confronto enfrenta o Náutico na segunda fase que eliminou o Santa Cruz de Natal na semana passada.



Confira o retrospecto recente do Maranhão:

Botafogo-PB 1 x 0 Maranhão - Copa do Nordeste;

Moto Club 1 x 1 Maranhão - Campeonato Maranhense;

Pinheiro 2 x 0 Maranhão - Campeonato Maranhense;

Viana 0 x 1 Maranhão - Campeonato Maranhense;

Maranhão 3 x 2 Imperatriz - Campeonato Maranhense;

Maranhão 3 x 0 Viana - Campeonato Maranhense.

Retrospecto do confronto

No histórico do duelo, as equipes entraram em duelo apenas três vezes na história, com o Leão da Barra levando a melhor. O Vitória nunca perdeu para a equipe maranhense, sendo dois triunfos e um empate no histórico do confronto. O primeiro jogo entre as equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1979, com o rubro-negro vencendo por 2 a 1. Já a última partida aconteceu há quase 30 anos, em 1996, desta vez pela Copa do Brasil, e os baianos novamente levaram a melhor, eliminando o Quadricolor, superando o adversário por 3 a 1.

Veja o histórico do duelo:

Vitória 3 x 1 Maranhão - Copa do Brasil 1996;

Maranhão 0 x 0 Vitória - Copa do Brasil 1996;

Vitória 2 x 1 Maranhão - Campeonato Brasileiro de 1979.