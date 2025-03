Libertadores: saiba o esquema de segurança para Bahia x The Strongest

Arena Fonte Nova será o palco de Bahia x The Strongest pela Copa Libertadores - Foto: Divulgação | San Junior

Após exatos 36 anos, o Bahia volta a jogar uma partida válida pela Copa Libertadores em Salvador. Para o jogo histórico contra o The Strongest, foi uma operação especial foi organizada para garantir a segurança tanto na Arena Fonte Nova quanto na parte externa e arredores da praça esportiva.



A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) terá um efetivo de 330 policiais do Batalhão Especializado em Eventos (BEPE). O efetivo será reforçado com agentes da Polícia Civil e 519 seguranças privados. Estarão à disposição sete ambulâncias, três postos médicos e 50 brigadistas para atuar em eventuais ocorrências.

A organização da Arena Fonte Nova recomenda que os torcedores cheguem cedo para evitar filas e aproveitar o jogo. A partida está marcada para às 21h30, mas a organização abrirá os portões com antecedência para facilitar o acesso do público. As áreas do Esquadrão Zone, camarotes, e Lounge Premium abrirão às 17h30, enquanto as arquibancadas estarão acessíveis a partir das 18h30.

Bahia e The Strongest se reencontram pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores.

Após empatar o jogo de ida na Bolívia, o Esquadrão de Aço precisa de um triunfo simples para avançar à terceira fase. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.