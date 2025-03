Torcedor e ex-atleta do Bahia vive sensação "fora de série" na Liberta

Luiz Carlos Pery, de 65 anos - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Presente em um dos jogos mais importantes da história recente do Bahia, o torcedor Luiz Carlos Pery, de 65 anos, veio de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, para acompanhar o Tricolor na fase preliminar da Copa Libertadores. Nesta terça, 25, o time de Rogério Ceni busca um triunfo diante do The Strongest-BOL para seguir vivo na competição continental.

Além de torcedor de coração, Pery revelou que foi também ex-jogador do Bahia e de outros clubes da capital baiana no início dos anos 70, como Ypiranga e Galícia. Empolgado com a partida, o ex-atleta explicou a sensação de poder rever o Tricolor na Libertadores, ele que presenciou a última participação em 1989.

"É uma sensação fora de série. A gente não consegue dormir só esperando esse momento. Com fé em Deus hoje vai dar tudo certo, porque o Bahia é o mundo. O exemplo é essa torcida maravilhosa que acolhe, que apoia esse time aonde ele estiver", detalhou Pery.

De acordo com Pery, o Bahia atualmente tem uma dimensão maior que nos anos 80, quando disputou a Glória Eterna pela última vez. O torcedor entende que a chegada do Grupo City colocou o clube em outro patamar e promete acompanhar o time, caso se classifique, em jogos fora do Brasil.

"Mudou muita coisa, muita coisa. Naquela época o Bahia não tinha o apoio que tem hoje. Hoje o Bahia é respeitado mundialmente, através do Grupo City, e só tem mais a crescer. Meu filho viajou, meu filho viajou pra Bolívia, eu ia também, mas não deu pra ir. Se classificar, tem Uruguai, Argentina, eu tô lá", garantiu.