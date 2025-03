Morre pai do tenista Marcelo Melo dois dias após título no Rio Open

Marcelo Melo e sua dupla, Rafael Matos - Foto: Divulgação | Fotojump

O pai do tenista brasileiro Marcelo Melo, que conquistou o título de duplas no Rio Open 2025 neste final de semana, Paulo Ernane Melo morreu na segunda-feira, 24. A causa da morte não foi divulgada.

Melo já havia conquistado o vice-campeonato em 2014 e 2023, com outras duplas, e dessa vez levou o primeiro lugar ao lado de Rafael Matos. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) prestou uma homenagem ao tenista e sua família.

"Neste momento de imensa dor, a CBT expressa suas mais sinceras condolências ao nosso querido atleta, Marcelo, e sua família, incluindo seus irmãos, o ex-tenista Ernane Melo e o técnico Daniel Melo. A Confederação, juntamente com a comunidade do tênis, se solidariza com a família Melo e presta todas as homenagens a Paulo Ernane Melo, que tanto contribuiu para o apoio e o sucesso de um dos maiores tenistas do Brasil", diz o texto da CBT.

Após ganhar o título, Marcelo Melo subiu 12 posições na tabela mundial da ATP e chegou na 23ª posição. Seu companheiro, Rafael Matos, ocupa a 37ª colocação.