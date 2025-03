João Fonseca volta à quadra no Rio Open em jogo contra cadeirantes

João Fonseca volta à quadra principal do Rio Open em jogo de exibição com argentino - Foto: Divulgação | Fotojump

Depois da eliminação precoce, na primeira partida do Rio Open, diante do francês Alexandre Muller, o brasileiro João Fonseca terá a chance de voltar à quadra no Rio Open, principal torneio brasileiro de tênis.

Fonseca fará dupla com o argentino Juan Martín Del Potro, já aposentado, num jogo de exibição contra os tenistas em cadeira de rodas Daniel Rodrigues e Gustavo Fernandez, participantes do Wheelchair Tennis Elite, torneio que reúne os melhores tenistas cadeirantes do circuito.

A partida acontecerá na Quadra 1 do Rio Open 2025, no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e está agendada para começar às 16h (de Brasília). Logo após a exibição, os tenistas Daniel Rodrigues e Gustavo Fernandez continuam em quadra para a disputa da final de duplas do Wheelchair Tennis Elite. A dupla entre o brasileiro e o argentino enfrenta os espanhóis Daniel Caverzaschi e Martin De La Puente.

Após a grande final, será realizada uma merecida homenagem aos tenistas Vitória Miranda e Luiz Calixto. Os brasileiros foram campeões do torneio juvenil de tênis em cadeira de rodas no Australian Open.