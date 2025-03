O título vem? Dupla brasileira pode fazer história no Rio Open

Rafael e Matos comemorando - Foto: Divulgação/ @rioopenoficial

O Rio Open segue a todo vapor, com definição de classificados para as quartas, no simples, e semis, nas duplas. No entanto, o torneio viveu a frustração de não contar mais com possibilidade de títulos no individual, levando a expectativa para o torneio em duplas.

Os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo seguem na disputa, classificados para às semifinais do torneio. Assim, podem fazer história, protagonizando o primeiro título 100% nacional na competição.

No simples masculino e feminino, um brasileiro nunca conseguiu subir ao pódio. Nas duplas, o feito já foi possível, mas apenas com um dos tenistas. Marcelo Melo, nesta edição, além de conquistar o bicampeonato, sabendo que venceu em 2024 ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, pode fazer parte da primeira dupla brasileira a levantar o troféu, ao lado de Matos.

"Jogar aqui no Brasil é inexplicável. A energia da torcida, a atmosfera do torneio... Agora é buscar esse título 100% brasileiro", disse Rafael Matos após a classificação às semis.

Nas quartas de final, os brasileiros derrotaram Francisco Cabral (Portugal) e Jean-Julien Rojer (Holanda) por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, em busca do título inédito, enfrentam o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone nesta sexta-feira, 21, a partir das 19h30.