Empolgados, tricolores confiam em classificação na Libertadores

Lucas Silva, de 27 anos, e Davi Cunha, de 26, torcedores do Bahia - Foto: Foto: Bruno Dias/MASSA

A torcida do Bahia está pra lá de ansiosa antes da partida contra o The Strongest, nesta noite de terça (25), valendo vaga na terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Presentes na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, os tricolores Lucas Silva, de 27 anos, e Davi Cunha, de 26, contaram ao Portal Massa! sobre a empolgação.

Em um esquente de respeito nas imediações do estádio, Lucas contou que já está há três dias 'tomando uma'. "Eu nem lembro mais o horário [que começou a beber]. É Carnaval, é Bahia na Libertadores, é o Esquadrão na Libertadores!", vibrou o torcedor.

Ainda de acordo com Lucas, caso venha a classificação do Bahia, a comemoração será no pré-Carnaval que acontece na Barra. "Minha primeira vez aqui na Libertadores e eu digo a você, o clima é diferente, o clima é gostoso. A gente sempre sonhou com isso e hoje estamos vivendo esse clima", detalhou.

Já Davi, por outro lado, prefere uma pegada mais light e curte o jogo sem bebida. Ele contou sobre o nervosismo que sentiu na partida de ida, quando o Esquadrão empatou com os bolivianos na altitude de La Paz. "No jogo passado eu nem almocei, só tomei café, mais nada o dia inteiro, até a hora do jogo", contou.

Ele, no entanto, está confiante na classificação e afirma que, caso venha mesmo a vaga, viajará para a próxima fase. "Hoje eu estou mais tranquilo, que em casa vai ser jogo fácil. Se o Bahia ganhar hoje, a chance de eu ir pro Chile ou pro Uruguai é grande", garantiu.