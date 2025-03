Vitória vence Maranhão e classifica à segunda fase da Copa do Brasil

Baralhas comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória garantiu a classificação na segunda fase da Copa do Brasil de 2025, somando R$ 1.543.500. Nesta terça-feira, 25, o Leão da Barra enfrentou o Maranhão, em São Luís e conseguiu o placar favorável em 1x0, com gol do volante Gabriel Baralhas. Na próxima fase, enfrenta o Náutico, que derrotou o Santa Cruz e Natal.

Com o resultado, o Vitória alcança a sua quarta maior sequência de invencibilidade na história, totalizando 19 jogos sem perder. A última derrota ocorreu no dia 9 de novembro, diante do Corinthians, no Barradão. Desde então, foram 12 triunfos e sete empates.

O próximo duelo do Leão será pela semifinal do Campeonato Baiano, diante do Atlético de Alagoinhas. O jogo de ida ocorrerá neste sábado, 1, no Carneirão, em Alagoinhas, às 18h30.

Contratado nesta janela de transferência, o volante Baralhas já vem dando resultado. Em oito jogos, soma três gols, anteriormente marcando contra Ferroviário e Fortaleza.

Vitória venceu o Maranhão com gol de Baralhas | Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O jogo:

No duelo, o Vitória não conseguiu fazer um bom jogo, até criando boas oportunidades, mas parando na marcação da equipe adversária. A grande oportunidade da primeira etapa foi do lateral-esquerdo Jamerson, que finalizou uma cobrança de falta do travessão.

No segundo tempo, o Leão também teve dificuldade na criação, mas abriu o placar aos 37 minutos. Em uma grande jogada, Janderson saiu da direita, fintando dois jogadores e dando um passe para Baralhas, que chegou na grande área e marcou um belo gol, decretando a classificação.