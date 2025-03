Cruzeiro tem interesse na contratação de goleiro do Vitória

Gabriel é um dos goleiros do elenco principal do Vitória para 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

O Cruzeiro busca a contratação de um goleiro para fazer sombra ao experiente Cássio, atual titular da meta azul. A diretoria celeste avalia a situação de Gabriel Vasconcelos, que compõe o elenco principal do Vitória.

O arqueiro é formado na base da raposa e chegou ao rubro-negro baiano no início de 2025. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Gabriel não foi relacionado nos dois últimos jogos do Vitória e aumentou os rumores de uma possível saída do rubro-negro baiano. Vale salientar que, logo após firmar contrato com o Leão da Barra, Gabriel se mostrou incomodado com a possibilidade de disputar posição com Lucas Arcanjo, que acabou tendo uma negociação frustrada com o Fluminense e acabou permanecendo na Toca do Leão.

Experiente, Gabriel Vasconcellos Ferreira tem 32 anos e tem passagens por Coritiba, Juventude e equipes do futebol italiano, incluindo Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce.

Antes de chegar à Toca do Leão, seu último clube foi o Juventude. Em Caxias do Sul, Gabriel se destacou e era titular absoluto do gol alviverde. Por lá, atuou em 48 partidas na última temporada.

Com a camisa vermelha e preta, o arqueiro jogou somente quatro das 13 partidas do time em 2025. Cabe destacar que o Vitória adquiriu os direitos econômicos de Gabriel junto ao Coritiba, no valor de R$ 1 milhão. Ele assinou contrato com o Colossal com validade até o final de 2028.