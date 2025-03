Bahia garante prêmio milionário por classificação na Libertadores

Bahia bateu o The Strongest na Fonte Nova e avançou na Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia garantiu na terça-feira, 26, uma vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América 2025 ao bater o The Strongest, na Arena Fonte Nova, por 3 a 0. Mais do que a vaga para o último desafio antes da fase de grupos, o Tricolor também embolsou uma premiação milionária.

Por avançar à terceira fase da Libertadores, o Bahia vai receber da Conmebol mais US$ 600 mil (R$ 3,46 milhões na cotação atual). Além disso, só por estar na segunda fase, o Bahia também havia embolsado outros US$ 500 mil (R$ 2,88 milhões). Assim, o Tricolor já garantiu cerca de R$ 6,35 milhões em premiação.

Além disso, o Bahia mira uma vaga na fase de grupos e terá como adversário na terceira fase o vencedor do duelo entre Ñublense-CHI e Boston River-URU. Se avançar a chegar na fase de grupos, a premiação de participação será de mais US$ 3 milhões (R$ 17,3 milhões). Além disso, cada clube recebeu, em 2024, mais US$ 330 mil (1,9 milhão) por vitória conquistada.

Quanto vale cada fase?

A Libertadores segue premiando os clubes de acordo com o avanço em casa fase da competição. OS clube que se classificarem para as oitavas de final receberão US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 7,2 milhões), nas quartas de final US$ 1,7 milhão ( aproximadamente R$ 9,8 milhões), na semifinal US$ 2,3 milhões (R$ 13,3 milhões).

Além disso, entre os finalistas, o vice-campeão irá receber US$ 7 milhões (R$ 40,4 milhões). Já o campeão embolsou US$ 23 milhões (R$ 132 milhões).

* Todos os valores acima descritos são estimativas baseadas nas premiações de 2024 e com valores da cotação atual do dólar.