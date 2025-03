Bahia em festa: Ceni celebra vitória e sonha com a fase de grupos

Técnico Rogério Ceni em coletiva de imprensa após jogo do Bahia na Libertadores - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia garantiu mais um triunfo na noite de terça-feira, 25, após derrotar por 3 a 0 o The Strongest na Arena Fonte Nova, em Salvador. O tricolor baiano avançou para a terceira fase da Libertadores e o resultado foi comemorado pelo técnico Rogério Ceni durante entrevista coletiva após a partida.

Ceni disse estar feliz com o bom momento do clube que aguarda o próximo adversário da partida entre Boston River x Ñublense. "Eu fico feliz mesmo, de coração. Eu sempre tratei essa competição, pude jogar mais de uma centena de vezes entre atleta e treinador. Quando você vê “Glória Eterna”, é eterna mesmo. Você sempre é lembrado porque ganhou. Meu próximo sonho é ver o Bahia na fase de grupos da competição. Espero poder no dia 12 estar aqui fazendo uma nova entrevista com o Bahia na fase de grupos. E aí sim vamos ver sorteio, possibilidades, e ver o Bahia caminhar na fase de grupos. Meu sonho agora é ver o Bahia entre as equipes que disputam seis jogos na fase de grupos", afirmou.

O técnico falou também sobre a importância do resultado do jogo de ida, em La Paz, quando o Bahia empatou por 1 a 1. "Foi fundamental. Se não fosse o empate lá a gente ia sofrer hoje. O torcedor iria chegar mais preocupado, e isso reflete no campo. Empatar fora de casa é sempre fundamental quando você decide em casa. Acho que foi 60 ou 70% da classificação foi construída em La Paz. Hoje tivemos uma condição técnica melhor. O adversário quando se fecha lá atrás sempre dificulta. Eles também bateram muito, tanto que tiveram jogadores expulsos nos dois jogos", acrescentou.

Ceni aproveitou para comentar a escolha de Luciano Juba no lugar de Gilberto, titular no jogo de ida. "Juba já fez essa função em outros jogos. Nosso time toca muito bem a bola, trabalha bem, tem velocidade com o trio de ataque, mas temos que equilibrar de alguma maneira. Tentamos equilibrar com o Gabriel, ele fez bem o fechamento para defender a área e também nas bolas paradas. Eles jogam 80% do jogo ofensivo pelo lado direito. Então preferimos fechar aquele lado com o Gabriel. O time deles também é bem alto, então essa foi a expulsão para o jogo de hoje. Depois da expulsão tiramos o Kanu, que já tinha um amarelo. Gilberto entrou bem no jogo. A gente só não fez isso também na Bolívia pela questão física", explicou.

Após garantir a classificação com gols de Lucho Rodríguez e Ademir (duas vezes), o próximo compromisso do Esquadrão é contra o Jacuipense pela partida de ida das semifinais do Campeonato Baiano, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no próximo sábado, 1º.