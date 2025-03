Bahia conhecerá adversário da terceira fase da Liberta nesta quarta

Tricolor enfrentará o vencedor do duelo entre Boston River e Ñublense - Foto: Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Classificado na Libertadores após despachar o The Strongest no placar agregado de 4 a 1, o Bahia está prestes a descobrir seu próximo adversário na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, 26, será definido o vencedor entre o Ñublense, do Chile, e o Boston River, do Uruguai, que enfrentará o Tricolor na terceira fase da competição.

Vale mencionar que, após vencer o confronto de ida por 1 a 0, o Boston River saiu na frente pela classificação e joga pelo empate no duelo que será realizado no Estádio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, às 19h, em Chillán, no Chile. O Bahia chega à terceira fase após eliminar o The Strongest, da Bolívia, com uma goleada de 3 a 0 no jogo de volta.

O Tricolor disputará a partida de volta como mandante de acordo com os critérios da Conmebol na Libertadores, que segue o ranking de clubes sul-americanos. Melhor posicionado que ambas as equipes, o Tricolor terá a vantagem de disputar a volta na Arena Fonte Nova.