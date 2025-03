Bahia deve ser multado por mosaico 3D e faixas em jogo da Libertadores - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia pode receber uma multa após a partida contra o The Strongest, válida pela segunda fase da Copa Libertadores, devido ao uso de um mosaico 3D e faixas, medidas que não são permitidas pelas diretrizes da Conmebol. A situação surgiu após uma festa ser feita nas arquibancadas pela torcida tricolor, com bandeiras e o famoso mosaico 3D, que foram vetados pela entidade sul-americana.

Antes do confronto, o clube havia solicitado autorização à Conmebol para a realização de um show pirotécnico, com fumaças nas cores do time, fogos de artifício, a tradicional entrada das crianças com os jogadores, a visita de sócios aos vestiários e a presença dos mesmos no aquecimento no campo. No entanto, todos esses pedidos foram negados pelo órgão responsável.

O Portal A TARDE apurou que a infração pode acarretar em uma multa de pelo menos 10 mil dólares para o clube. Vale mencionar que uma festa tradicional da torcida, com a utilização de bandeiras, mosaicos, fogos e fumaça, normalmente poderia resultar em uma multa muito maior, na faixa de 200 a 300 mil dólares.