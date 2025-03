Com show de Ademir, Bahia goleia o The Strongest e avança na Liberta

Luciano Rodríguez, marcou o primeiro gol da partida - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia não sentiu o peso de um dos jogos mais importantes dos últimos 36 anos e, no retorno da Arena Fonte Nova à Copa Libertadores, goleou o The Strongest, da Bolívia, por 3 a 0, pelo duelo de volta da segunda fase da competição internacional. Com o placar agregado de 4 a 1, o Tricolor avançou para a terceira fase do torneio, etapa que enfrentará o vencedor do duelo entre Boston River, do Uruguai, e Ñublense, do Chile.

A partida também foi marcada pela "redenção" do atacante Ademir, que marcou dois gols após ser duramente criticado no confronto de ida por perder uma chance clara O placar foi inaugurado pelo uruguaio Lucho Rodríguez, de pênalti, minutos antes do Tricolor passar a jogar com um jogador a mais, devido à expulsão de Adrián Jusino após forte entrada em Caio Alexandre.

Com o resultado, o Tricolor manteve a invencibilidade na Arena Fonte Nova, já que nunca saiu derrotado dentro de casa na Copa Libertadores. Com o triunfo da noite desta terça-feira, o Esquadrão de Aço agora soma seis vitórias e um empate no retrospecto da competição.

Classificado para a próxima fase, o Bahia agora aguarda a definição do confronto entre Ñublense e Boston River, que acontece nesta quarta-feira, às 19h. Vale mencionar que a equipe uruguaia venceu o jogo de ida pela vantagem mínima.

Ainda segundo os critérios da Conmebol, o Tricolor, assim como na segunda fase, disputará a partida de volta da próxima etapa da Libertadores como mandante, já que está melhor colocado no ranking da entidade sul-americana.

O JOGO

Apesar de um início bastante equilibrado entre as duas equipes, foi o Bahia quem soube se impor e demonstrar mais ofensividade. Aos oito minutos do primeiro tempo, Gabriel Xavier recebeu um passe na ponta da área e, escorou para o ataque tricolor com muito perigo. Lucho tentou desviar a bola, mas o goleiro Banega conseguiu segurar.

A melhor oportunidade do Tricolor surgiu aos 26 minutos. Após um bate-rebate na área, a defesa do The Strongest falhou e Jean Lucas aproveitou a sobra, tocando de cabeça para Ademir, que estava livre na área. Com o gol à sua disposição, o atacante acabou pegando mal na bola e isolou.

Aos 32 minutos, o Bahia trabalhou bem a bola pela direita até chegar em Everton Ribeiro, que fez um passe preciso para Lucho Rodríguez, livre na área. Porém, o uruguaio foi travado pela defesa boliviana antes de conseguir o chute.

Aos 37 minutos, o árbitro assinalou pênalti após Jean Lucas sofrer falta dentro da área. Na cobrança, Lucho Rodríguez não desperdiçou e abriu o placar para o Esquadrão de Aço.

SEGUNDO TEMPO

Não deu nem para respirar! Logo aos dois minutos da segunda etapa, o The Strongest cometeu um erro na saída de bola e Erick Pulga roubou a bola para tocar em Ademir, que, cara a cara com o goleiro, chutou forte no fundo das redes.

Aos seis minutos, Everton Ribeiro avançou pela direita e fez um cruzamento para Erick Pulga, que cabeceou com perigo, mas Banega se esticou e fez a defesa para evitar o gol.

Aos nove minutos, Jean Lucas fez um bom cruzamento pela direita para Everton Ribeiro, que, mesmo sem muita estatura, cabeceou forte. O goleiro Banega, no entanto, foi eficiente e conseguiu espalmar para fora.

Aos 17 minutos, Ademir teve sua "redenção" após perder uma chance clara no primeiro tempo. Ele recebeu mais um passe preciso de Erick Pulga, balançou contra a defesa do The Strongest e mandou a bola para o canto direito de Banega, marcando seu segundo gol na partida e ampliando a vantagem do Tricolor.