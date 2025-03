Pulga revela "surpresa" em bom momento no Bahia: "Só via na televisão"

Erick Pulga distribuiu duas assistências contra o The Strongest - Foto: (Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde)

Contratado nesta janela de transferências pelo Bahia, o atacante Erick Pulga revelou que "não esperava" ter um começo de tanto destaque com a camisa do Tricolor. Autor de duas assistências no triunfo por 3 a 0 sobre o The Strongest, o jogador comentou que sempre sonhou em jogar uma partida de Libertadores, ressaltando que "só via pela televisão".

"É um momento muito feliz e gratificante na minha vida, não esperava por esse momento de estar jogando uma Libertadores. Eu só via na televisão, assistia muitos jogos, mas sempre eu me via jogando. É muito gratificante para mim e minha família", comentou o atacante.-

Erick Pulga chegou ao Bahia e já conquistou sua vaga na equipe titular ao lado de Lucho Rodríguez e Ademir. Questionado sobre o trio ofensivo do Tricolor, o atleta destacou o "entrosamento" do grupo.

"A gente está bastante entrosado, treinamos muito bem durante a semana para por em prática nos jogos. A gente está se dando muito bem e entrosando, eu, Ademir e Lucho", concluiu.

Pelo Esquadrão de Aço nesta temporada, Pulga marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências.