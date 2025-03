Esposa de Everton Ribeiro agradece treinador do The Strongest; entenda

Everton Ribeiro e a esposa, Marília Nery - Foto: Divulgação/ Marília Nery

Capitão e camisa 10 do Bahia, Everton Ribeiro faz parte do elenco classificado à terceira fase da Copa Libertadores da América, após o triunfo por 3x0 contra o The Strongest, nesta terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova. Minutos após o apito final, a influenciadora Marília Nery, esposa do meia, fez uma revelação sobre a relação entre o atleta e o treinador do Tigre, Antônio Zago.

No ano de 2009, atuando pelo São Caetano-SP, Everton foi comandado por Zago, que encontrou a melhor posição para o jogador, como relembrado por Marília. Desta maneira, o comandante do The Strongest recebeu o agradecimento da esposa do camisa 10.

"Zago, treinador do Strongest, já foi treinador do @evertonri no São Caetano e o responsável por trazê-lo de volta pra sua melhor posição (a de origem): meio campo. Obrigada, Zago!", escreveu a influenciadora na rede social X.

Emprestado pelo Corinthians, Everton Ribeiro atuou no São Caetano por três temporadas. Em 2008 atuou em 12 jogos, sem colaborar com gols; em 2009 entrou em campo 37 vezes, com dois gols; no ano seguinte, foram 50 partidas, com seis tentos.

Desde então, o camisa 10 se tornou um dos grandes nomes do futebol brasileiro no séculos, acumulando passagens por Coritiba, Cruzeiro e Flamengo. No período, foi campeão do Campeonato Brasileiro (4x), da Libertadores (2x), da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil (2x).