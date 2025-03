Estagiária de direito é presa suspeita de integrar grupo criminoso

Caso é investigado pela Draco - Foto: Haeckel Dias/Ascom-PC (Ilustrativa)

Uma estagiária de direito da Justiça Federal foi presa em Florianópolis, suspeita de integrar um grupo criminoso e acessar indevidamente informações sigilosas de pelo menos três Delegacias Especializadas em investigações de Tráfico de drogas e organizações criminosas, de acordo com as investigações da corporação.

A estudante do 8º período do curso de direito foi interceptada durante operação da Polícia Civil de Santa Catarina, realizada na terça-feira, 25. Ao todo, foram expedidos um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil informou ainda que outros cinco integrantes do grupo já haviam sido presos anteriormente. As investigações continuam em andamento para identificar novas pessoas envolvidas no esquema criminoso.

O trabalho investigativo é coordenado pelo Delegado Antonio Claudio de Seixas Jóca, titular da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco).