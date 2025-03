Polícia Civil reforça atuação no interior e investe em tecnologia no Carnaval

Heloísa Brito a instalação de novos portais de reconhecimento facial espalhados pelos circuitos da folia - Foto: Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Polícia Civil da Bahia reforçou seu esquema de segurança para o Carnaval de 2024, investindo no uso da tecnologia para monitoramento e identificação de suspeitos. De acordo com a delegada-geral da corporação, Heloísa Brito, o reconhecimento facial tem sido uma das principais ferramentas para a prisão de foragidos e identificação de criminosos.

"Foi um trabalho feito pela Secretaria de Segurança Pública, pelo nosso secretário Marcelo Werner, que conseguiu colocar em funcionamento 1.500 câmeras, reposicionando e analisando onde há mais fluxo."

Além das câmeras de monitoramento, a delegada destacou a instalação de novos portais de reconhecimento facial espalhados pelos circuitos da folia. Segundo ela, o recurso tecnológico já contribuiu para a prisão de centenas de pessoas.

"São 47 portais novos, e isso com certeza auxilia muito, não só para que a gente consiga, como já fizemos, um número recorde de prisões em série – já foram 326 pessoas presas pelo reconhecimento facial só este ano, um número maior que o de todos os outros anos nesse mesmo período – mas, além disso, essas câmeras nos auxiliam na identificação e na prisão desses indivíduos. Então, o uso da tecnologia é fundamental. O governo do estado vem, ano a ano, investindo nisso, e isso faz a diferença."

Outro recurso utilizado pela Polícia Civil é o sistema Sinecard, que permite o acompanhamento das equipes em tempo real. Com essa tecnologia, as forças de segurança conseguem mapear as ocorrências e otimizar o deslocamento dos agentes para os locais de maior necessidade.

"A Polícia Civil também utiliza um sistema que a gente chama de Sinecard, onde conseguimos ver onde estão nossas equipes em tempo real e fazer o deslocamento no momento certo, porque acompanhamos as ocorrências que são georreferenciadas. Ou seja, sabemos onde há mais ocorrências em determinado ponto e, a partir disso, deslocamos nossas equipes para lá e passamos essa informação também para a Polícia Militar."

A delegada também anunciou uma novidade para a atuação da Polícia Civil neste Carnaval: o uso de drones equipados com sensores térmicos. O equipamento ajudará na identificação de aglomerações e na prevenção de delitos.

"Além disso, a Polícia Civil traz este ano outra inovação: a utilização de drones com detectores de manchas de calor. Através dessas imagens, conseguimos verificar onde há uma maior concentração de pessoas e, a partir daí, definir quais medidas as forças de segurança devem adotar para garantir mais tranquilidade naquele local."

A Polícia Civil também estruturou um esquema especial de monitoramento para os acessos à cidade, principalmente pelas vias tradicionais e pela orla marítima. Brito ressaltou que, apesar do forte esquema de segurança, é impossível impedir que pessoas entrem por locais inusitados, como o mar.

"Veja bem, a gente conhece as peculiaridades da nossa cidade. Temos uma cidade lindíssima, banhada por uma orla enorme. É óbvio que todos os acessos principais são monitorados e contam com circuitos, mas também é claro que não temos como impedir que uma pessoa venha nadando e entre na praia, por exemplo. Quando recebemos uma informação desse tipo, o que fazemos? Redimensionamos as equipes, e aí é um trabalho mais sensível da Polícia Militar, que faz a abordagem naquele local."

Segundo a delegada, todos que entram na festa passam por algum tipo de monitoramento, e a atuação das forças de segurança garante que suspeitos sejam identificados.

"Isso significa que, mesmo que a pessoa entre por um local que não tem acesso controlado, ela ainda assim poderá ser abordada e identificada por uma guarnição da Polícia Militar."

Além do reforço na capital, a Polícia Civil ampliou sua presença no interior da Bahia durante o período do Carnaval. Equipes foram distribuídas para mais de 60 cidades, garantindo a segurança dos foliões em diversas regiões.

"A gente também atua no interior do estado, né? Só a Polícia Civil está presente em mais de 60 cidades com equipes de reforço."

Entre as cidades contempladas, estão Barreiras e Vitória da Conquista, que receberam delegacias especiais de área para dar suporte aos festejos. Em locais onde há delegacias de atendimento especializado à mulher, uma sala exclusiva foi criada para prestar apoio a vítimas de violência.

"Estamos implantando delegacias especiais de área em Porto Seguro; íamos colocar em Juazeiro, mas, com a suspensão do Carnaval, fizemos isso em Barreiras e Vitória da Conquista. Em todas as cidades onde temos delegacias especializadas no atendimento à mulher, também teremos uma sala para atendimento às mulheres vítimas de violência."

A delegada-geral reforçou que todas essas medidas fazem parte do planejamento estratégico para garantir que a folia aconteça de forma segura, tanto na capital quanto no interior.

"Ou seja, estamos fazendo um reforço tanto na capital quanto na região metropolitana e no interior do estado para que possamos garantir uma festa extremamente segura.

*Repórter do Portal MASSA!