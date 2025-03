Motorista de ônibus é agredido com pedrada ao negar carona em Salvador

Caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial, no Bonfim - Foto: Reprodução | Vídeo

Um homem que conduzia um ônibus coletivo, na manhã desta quarta-feira, 26, foi agredido por um passageiro que jogou uma pedra em sua direção e deixou o rosto do motorista ferido. A situação aconteceu no bairro da Ribeira, em Salvador.

O motorista, que atua na linha Santa Cruz x Ribeira, não teria permitido o suspeito da agressão de subir no ônibus sem pagar a passagem, a famosa carona, o que culminou no desentendimento.

Imagens recebidas pelo Portal A TARDE mostram o motorista com bastante ensanguentado com um ferimento no pescoço. Em meio ao tumulto, motorista conseguiu pegar o celular do agressor, que fugiu.

A vítima foi socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial, no Bonfim.

Assista: