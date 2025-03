Homem comete furto em Salvador horas depois de ser tornozelado

Homem com tornozeleira eletrônica - Foto: Tony Silva - Nucom/ Seap

Um homem foi preso por furto na segunda-feira, 24, horas após a ativação de uma tornozeleira eletrônica instalada no seu corpo. O crime aconteceu crime em uma farmácia localizada no bairro do Costa Azul, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o homem já havia sido preso na sexta-feira, 21, acusado de um furto ocorrido no bairro de Patamares. Ele passou por audiência de custódia e recebeu o benefício de responder em liberdade, com o uso da tornozeleira eletrônica.

Após o segundo furto, o homem foi preso por policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP). Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi a apresentado e colocado à disposição da autoridade policial.

A SSSP apontou ainda que a Polícia Penal, por meio da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), está intensificando a fiscalização dos tornozelados no Carnaval 2025. Só no domingo, 23, a CMEP identificou mais de 300 violações de limites estabelecidos pela Justiça, na Bahia.