Estudantes são responsáveis por golpes na compra de abadás em Salvador

Feira do Abadá na Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções (ilustração) - Foto: Rafael Martins | Ag A TARDE

A Operação Abadá, deflagrada entre os dias 21 e 24 de fevereiro pela Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), identificou suspeitos de envolvimento em uma associação criminosa especializada em aplicar golpes na compra de abadás durante o carnaval. Leia Também: Governo do Estado lança ações de proteção social no Carnaval; confira “Preservar o verde” é o novo lema de Jammil para o Carnaval 2025 Bruno Reis critica aumento de ICMS e culpa governo por passagem cara Um estudante de informática foi flagrado no momento em que tentava resgatar um abadá de um camarote em uma loja no Caminho das Árvores. Os policiais conseguiram evitar a consumação do crime, com o estorno da compra, sem que o produto fosse entregue ao suspeito. Ao ser conduzido à Decon, o suspeito detalhou o esquema que consiste na compra de abadás com cartões clonados, usando “laranjas” para realizar o cadastro e retirar o material no estabelecimento comercial. Durante o interrogatório, o homem indicou outra pessoa como mentora da ação delituosa. “Técnicas de inteligência, a exemplo da vigilância, durante todo o final de semana, possibilitaram a localização do principal suspeito. Ele foi interrogado e poderá responder por estelionato e associação criminosa”, disse o delegado Thiago Costa. As investigações seguem na tentativa de identificar todos os integrantes do grupo, desarticular o esquema, responsabilizar criminalmente os envolvidos e ressarcir os estabelecimentos comerciais. “O trabalho segue durante os próximos dias e será intensificado até o fim do carnaval”, ressaltou o delegado, acrescentando que essa ação já evitou um prejuízo para o camarote de cerca de R$ 15 mil.

