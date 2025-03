Bruno Reis critica aumento de ICMS e culpa governo por passagem cara

Bruno Reis reclamou da alíquota do ICMS sobre as tarifas de ônibus de Salvador - Foto: Divulgação

Em coletiva de imprensa na tarde deste domingo (23), o prefeito de Salvador culpou o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, pelo alto valor do transporte público na capital baiana. Além disso, teceu críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), a quem responsabilizou pelas altas no ICMS nos últimos anos.

Salvador lidera o ranking de tarifas de ônibus mais caras do Nordeste e ocupa o quinto lugar na régua nacional. Nas palavras de Bruno Reis, isso reflete o preço do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): “O governador deveria isentar o ICMS, como fazem outros estados. Alguns chegam a zerá-lo, enquanto outros oferecem descontos para reduzir o impacto na tarifa do transporte público. Atualmente, o ICMS representa 22 centavos no valor da tarifa.”

O valor da passagem de ônibus do sistema Integra teve um aumento de mais de 7% no início deste ano, chegando a R$ 5,60, 40 centavos a mais que no ano passado. Após algumas falas de Jerônimo, especula-se uma parceria entre os governos para que esse valor seja reduzido.

Bruno Reis também apresentou dados sobre o aumento do ICMS nas gestões do PT na Bahia para justificar o valor cobrado hoje nos ônibus da capital. “Quando assumiram o governo, a alíquota era de 17%. O primeiro ajuste feito pelo PT elevou-a para 18%. Posteriormente, no final do mandato, houve um novo aumento discreto. Após a eleição de Jerônimo, a alíquota subiu para 19% e, já em seu governo, foi elevada para 20,5%, totalizando um aumento de 3,5% no ICMS.”