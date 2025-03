Governo do Estado lança ações de proteção social no Carnaval; confira

Atividades serão lançadas em solenidade na próxima quarta - Foto: Divulgação/Seades

O Governo do Estado atuará no Carnaval com ações de proteção social para público em situação de vulnerabilidade, fortalecendo seu trabalho por meio de equipes itinerantes nos circuitos oficiais da festa e em pontos de circulação de foliões. As atividades serão lançadas em solenidade na próxima quarta-feira,26, às 15h, no Largo do Campo Grande, em Salvador.

Campanha Proteja Bahia

Nesta ação de defesa das crianças e adolescentes, as equipes de abordagens e os mascotes Lulu Alerta e Ursinho Atento estarão em pontos estratégicos de circulação de público, a exemplo do aeroporto e rodoviária, além dos circuitos oficiais, onde ocorrerão ações de sensibilização e monitorando dos casos de violação de direitos. O Serviço Viver, voltado ao atendimento às vítimas de violência sexual, também estará funcionando durante o período carnavalesco.

Corra pro Abraço

A equipe do programa realizará atendimento e fornecimento de materiais destinados ao cuidado e redução de danos para os segmentos em vulnerabilidade ou risco social, a exemplo da população em situação de rua, ambulantes, entre outros. Nos circuitos serão distribuídos insumos com kits contendo itens de higiene pessoal, preservativos, água, dentre outros.

Segurança alimentar

Na parceria entre Seades, Setre, SPM , Corpo de Bombeiros e Voluntárias Sociais da Bahia, será apoiada a iniciativa Ecofolia Solidária. Dentre as ações desenvolvidas estará o fornecimento de alimentação para catadores de materiais recicláveis, ambulantes e cordeiros.