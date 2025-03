Primeiros trilhos do VLT já estão sendo instalados no Subúrbio

Obras do VLT - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O governo da Bahia detalhou nesta terça-feira, 25, que os primeiros trilhos para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) já estão sendo instalados na Estação Calçada, no Subúrbio de Salvador.

Com o avanço das obras, uma transformação na economia local tem se concretizado, com a criação de diversos postos de trabalho. O projeto, que promete melhorar o deslocamento na Região Metropolitana e no Subúrbio de Salvador, deve gerar cerca de dois mil empregos, diretos e indiretos.

Somente os consórcios responsáveis pela obra contrataram 942 pessoas diretamente, mas ao incluir as equipes das empresas responsáveis pela gestão do projeto, o número passa de mil. A maior parte dos trabalhadores são baianos (mais de 90%), e aproximadamente 60% deles são moradores das chamadas de Áreas Diretamente Afetadas (ADA). Essa priorização da mão de obra local é uma diretriz do Governo do Estado, visando beneficiar as comunidades mais impactadas pela transformação urbana.

A contratação de moradores locais tem integrado as comunidades ao progresso das obras. Daniel Souza, de Plataforma, está trabalhando na obra e sente orgulho em fazer parte: “Daqui a alguns anos, vou andar no VLT e dizer: eu ajudei a construir isso. É gratificante ver essa mudança e saber que vai melhorar a mobilidade de quem mora no Subúrbio”.

Valdinei dos Santos, de Cajazeiras, destaca o impacto da oportunidade: “Cresci andando no trem com meu pai. Agora, vou andar no VLT com meu filho, na obra que ajudei a construir. Eu estava desempregado há cinco anos, e esse trabalho veio como uma bênção para mim e para muita gente daqui”.

Contratações nos Trechos

As contratações variam conforme os diferentes trechos da obra. No Trecho 1, que vai da Calçada até a Ilha de São João, o Consórcio Expresso Mobilidade Salvador tem 667 trabalhadores, dos quais 70% são da área diretamente afetada e 96% são baianos. No segundo trecho, entre Paripe e Águas Claras, o Consórcio VLT Salvador conta com 223 trabalhadores, dos quais 36% vêm da ADA e 97% são baianos. Já no Trecho 3, que vai de Águas Claras a Piatã, o Consórcio Bahia Atlântico emprega 52 colaboradores, sendo mais de 90% com origem na Bahia.

| Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O projeto também contempla outras obras adjacentes, como a duplicação de 7,5 quilômetros da rodovia BA-528, a implantação de uma via no Parque de São Bartolomeu e a requalificação da antiga Fábrica São Braz, que se transformará em um centro cultural e comercial, beneficiando ainda mais a comunidade local.

Futuro e Legado do VLT para Salvador

De acordo com Ana Cláudia Nascimento, presidente da CTB, “após sete meses de trabalho, já foram contratados 940 colaboradores nos três trechos do VLT, com a expectativa de que esse número chegue a 2 mil durante o pico das obras”. Ainda segundo a gestora, as contratações são feitas pelos consórcios, com o auxílio do SineBahia, que facilita o cadastro e a seleção dos profissionais.

Com a conclusão das obras e a entrada em operação plena do VLT, novas oportunidades de trabalho serão geradas para a gestão e manutenção do sistema. Funções como operadores, técnicos de manutenção, agentes de atendimento e segurança estarão disponíveis, garantindo que os benefícios do VLT perdurem a longo prazo, impactando positivamente a qualidade de vida dos cidadãos de Salvador.