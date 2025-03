Muniz pede apoio a Bruno Reis e Jerônimo para recuperação da Câmara

Incêndio atingiu parte do Salão Nobre - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Um dia após o incêndio que atingiu a Câmara Municipal de Salvador (CMS), na tarde da segunda-feira, 24, o vereador e presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), afirmou estar adotando todas as providências necessárias “para garantir a rápida recuperação das instalações e a continuidade dos trabalhos legislativos”.

Afastado por conta de um procedimento cirúrgico, conforme relatou ao Portal A TARDE, Muniz revelou que articulou apoio junto ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), e a diversos deputados, que se colocaram à disposição para contribuir com a reforma e recuperação do Paço Municipal.

Debelado pelo Corpo de Bombeiros ainda na tarde da segunda, o incêndio atingiu parte do forro e do telhado do prédio quadricentenário.

Em comunicado na manhã desta terça, a Câmara informou que manterá as atividades. A sessão ordinária de hoje será realizada às 14h30, no auditório do Centro de Cultura da Câmara, localizado ao lado da Prefeitura, na Praça Thomé de Souza.

“O Legislativo Municipal seguirá trabalhando com dedicação e responsabilidade, garantindo que os interesses da população de Salvador sejam plenamente atendidos”, diz a nota.