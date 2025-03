Incêndio na Câmara teve início após posse de vereadores

Incêndio atingiu parte do Salão Nobre - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Parte da Câmara Municipal de Salvador foi atingida por um incêndio, na tarde desta segunda-feira, 24. O fogo foi identificado por servidores da Casa logo após a sessão que sacramentou a chegada dos suplentes Orlando Palhinha (União Brasil) e Beca (Republicanos) ao quadro de vereadores.

Vice-presidente da CMS, o vereador Maurício Trindade presidiu a sessão de posse dos parlamentares. Em conversa com a imprensa, ele explicou os primeiros procedimentos adotados. Os funcionários da Câmara ainda ajudaram, segundo o edil, na retirada dos móveis da parte do Salão Nobre, região em que as chamas se espalharam.

"Depois que fechamos o salão e o corpo técnico circula para ver o local, acharam que tinha um comecinho de incêndio acima do Salão Nobre. Eles identificaram, chamaram logo a assistência militar, chamou os bombeiros. A assistência militar e nossos funcionários tiraram logo todos os móveis históricos [...] Não tivemos perda nenhuma, tiramos todo mundo do prédio. Dois anos atrás fizemos toda uma revisão elétrica e de segurança", explicou o vereador.

Também presente no local, o vereador Omar Godilho (PDT) falou sobre o incêndio e fez um alerta para o cuidado necessários com os patrimônios do Centro Histórico de Salvador.

"Susto muito grande. Um incêndio após a posse de dois vereadores. Fica a nossa preocupação com nossos imóveis, com o patrimônio histórico da nossa cidade, esse já é o segundo incidente grave nas últimas semanas, mas todos os servidores saíram ilesos", disse Omarzinho.

O comandante de Operações do Corpo de Bombeiros, coronel Jadson Almeida, falou sobre o trabalho dos agentes para impedir que o incêndio chegasse a outros locais do prédio. Apenas as regiões do Salão Nobre e da Sala da Presidência foram atingidas.

"Quando a gente chegou aqui, nós observamos que o fogo era em uma manta térmica próxima ao telhado ali, e nós iniciamos esse combate, para impedir que o fogo descesse e atingisse o prédio. Nós obtivemos êxito e no momento agora atual, nós estamos observando se há ainda possíveis focos", afirmou.