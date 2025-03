Retorno de Luiz Carlos à Seinfra garante vaga de Beca; entenda

Ex-vereador Beca - Foto: Reginaldo Ipê

A volta do vereador Luiz Carlos (Republicanos) ao comando na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Salvador, anunciada na manhã desta segunda-feira, 24, abriu o caminho para que o ex-edil Beca (Republicanos) assuma um mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Beca, ligado à primeira-dama, Rebeca Cardoso, ocupava a vaga de suplente de vereador. Nas eleições municipais, obteve 7.642 dos votos válidos.

Além de Beca, outro nome que também deve chegar à Casa Legislativa é o ex-vereador Orlando Palhinha (União Brasil). No último pleito, o político teve 8.564 votos e ficou na primeira suplência.

Palhinha assume o lugar do vereador Alberto Braga (União Brasil), que se afastou do cargo para gerir a Secretaria de Inovação e Tecnologia (Semit) de Salvador.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), oficializou o nome de Luiz Carlos e Alberto na manhã desta segunda, durante coletiva de imprensa realizada no Palácio Thomé de Souza. As informações sobre as nomeações foram antecipadas pelo Portal A TARDE.