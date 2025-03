Bruno Reis oficializa retorno de Luiz Carlos à Seinfra

Luiz Carlos de Souza - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou, na manhã desta segunda-feira, 24, o retorno do vereador Luiz Carlos (Republicanos) como secretário municipal da Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), a informação sobre sua volta para a pasta foi antecipada pelo Portal A TARDE, na última semana.

"Eu queria primeiro a agradecer a Deus. Quem conhece a minha história mais de perto sabe que eu não estaria aqui pela mão, direção e bença dele", disse Luiz após ser oficializado durante coletiva de imprensa.

Luiz Carlos foi titular da Seinfra durante quase todo o primeiro mandato de Bruno e seu retorno ao comando da pasta já era esperado nos bastidores da política municipal.

Com a nova titularidade, o edil deixa a Câmara Municipal de Salvador (CMS) e abre os caminhos para que o ex-vereador Beca, ligado à primeira-dama, Rebeca Cardoso, assuma um mandato na Casa Legislativa.

O ex-DEM (atual União Brasil) terminou as eleições municipais, disputadas em outubro do ano passado, com 7.642 votos.