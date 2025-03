Governo da Bahia dá novo passo com serviços para obras do VLT

Obras do VLT na estação da Calçada, em Salvador - Foto: Joá Souza/GOVBA

Em meio a vistorias do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nos processos envolvendo a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), o governo da Bahia deu mais um passo para avançar com o empreendimento. A gestão realizou a contratação de uma empresa de gerenciamento dos serviços do modal.

Conforme documento de anúncio, o governo da Bahia oficializou o nome da CAF Brasil Indústria e Comércio para ficar responsável pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e garantia do material rodante do VLT. A empresa ainda ficará à frente do fornecimento de materiais e dos insumos necessários. O contrato ainda prevê um prazo de dois anos com um valor estimado em R$ 62,14 milhões.

Vistorias

Jerônimo foi a São Paulo na última semana para realizar uma vistoria técnica nos trens que serão usados no VLT. O chefe do Executivo estadual esteve na sede da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), fabricante dos vagões.

No domingo, 23, o governador realizou uma vistoria técnica às obras na Estação Calçada, em Salvador. A previsão é que os primeiros testes do modal sejam feitos no início de 2026.

No total, o modal terá 36,4 quilômetros, com 34 paradas. O orçamento é de mais de R$ 5 bilhões. “Já tivemos aqui diversas vezes, mas hoje me animou bastante. Já estamos vendo os trilhos assentados”, disse Jerônimo.

Progresso da obra

Até o momento foram desembarcadas em Salvador 63 carretas, transportando 3036 barras de trilhos, totalizando 44.874 metros. Equipamentos elétricos, como cubículos de média tensão, bobinas de cabos e postes, também já chegaram à capital baiana.

No Trecho 1, que vai da Ilha de São João à Calçada, os trabalhos estão em andamento. Essa etapa inclui a elaboração de projetos, obtenções de licenças, serviços de terraplenagem, drenagem, recomposição de contenção ao longo da via, além de testes dos equipamentos elétricos adquiridos do Governo do Mato Grosso.

Já no Trecho 2, que compreende o trajeto entre Paripe a Águas Claras, os serviços estão sendo executados prioritariamente entre a rótula de acesso ao Hospital do Subúrbio e o Terminal de Integração de Águas Claras. Cerca de 9,25% das obras foram executados, incluindo elaboração de projetos, obtenções de licenças, atividades de terraplenagem, e fundação para início do viaduto de Águas Claras.

O Trecho 3, de Águas Claras a Piatã, que fará a integração com o Bairro da Paz, está na fase inicial da obra.