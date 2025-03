VLT de Salvador: obras avançam e Jerônimo faz vistoria técnica

Visita técnica aconteceu na manhã deste domingo, 23 - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) realizou uma vistoria técnica às obras de implantação do Veículo Leve sob Trilhos (VLT) de Salvador na manhã deste domingo, 23, na Estação Calçada. A previsão é que os primeiros testes do modal sejam feitos no início de 2026.

No total, o modal terá 36,4 quilômetros, com 34 paradas. O orçamento é de mais de R$ 5 bilhões. “Já tivemos aqui diversas vezes, mas hoje me animou bastante. Já estamos vendo os trilhos assentados”, disse Jerônimo.

O diretor de Obras, da CTB, Eracy Lafuente, falou sobre os avanços e o andamento dos trabalhos. “Em menos de 8 meses, nós conseguimos realizar os primeiros assentamentos de trilhos numa linha de estacionamento. Estamos muito satisfeitos com o ritmo da obra, que não tem precedentes no Brasil em termos de evolução em obra metroviária”, declarou.

Com capacidade para transportar, aproximadamente, 100 mil passageiros por dia, o modal vai representar transporte com rapidez, segurança, conforto e será um vetor de desenvolvimento econômico para a capital e região metropolitana.

“Eu quero agradecer a população do Subúrbio, que compreende. A gente não faz reforma de casa sem trazer algum tipo de transtorno, mas é um transtorno que, daqui a pouco, nós veremos os benefícios. Já, já todos verão, sobre esses trilhos aqui, os trens e os vagões”, concluiu o governador.

Após oito meses do início da obra, na Calçada, a execução do projeto do VLT já alcançou 12,8% do total a ser construído no Trecho 1. “Além de trilhos, nós estamos realizando o assentamento de dutos de energia e de telecomunicações. Estamos muito otimistas para um bom desenvolvimento e uma entrega bem rápida para a população do Subúrbio. A nossa meta é entregar a funcionalidade do pátio até dezembro deste ano, para que a gente possa receber o primeiro trem da CAF [Brasil Indústria e Comércio – empresa responsável pelo revisão técnica dos trens]”, explicou Eracy.

Progresso da obra

Até o momento foram desembarcadas em Salvador 63 carretas, transportando 3036 barras de trilhos, totalizando 44.874 metros. Equipamentos elétricos, como cubículos de média tensão, bobinas de cabos e postes, também já chegaram à capital baiana.

No Trecho 1, que vai da Ilha de São João à Calçada, os trabalhos estão em andamento. Essa etapa inclui a elaboração de projetos, obtenções de licenças, serviços de terraplenagem, drenagem, recomposição de contenção ao longo da via, além de testes dos equipamentos elétricos adquiridos do Governo do Mato Grosso.

Já no Trecho 2, que compreende o trajeto entre Paripe a Águas Claras, os serviços estão sendo executados prioritariamente entre a rótula de acesso ao Hospital do Subúrbio e o Terminal de Integração de Águas Claras. Cerca de 9,25% das obras foram executados, incluindo elaboração de projetos, obtenções de licenças, atividades de terraplenagem, e fundação para início do viaduto de Águas Claras.

O Trecho 3, de Águas Claras a Piatã, que fará a integração com o Bairro da Paz, está na fase inicial da obra.