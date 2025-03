VLT de Salvador: primeiros trens já têm prazo para chegar

Jerônimo vistoriando os trens do VLT em São Paulo - Foto: Thuane Maria | GOVBA

Os primeiros trens do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) devem chegar a Salvador no mês de dezembro. Essa é a expectativa do governador Jerônimo Rodrigues (PT), conforme contou à imprensa na noite desta quinta-feira, 20.

Sem querer cravar datas, o chefe do Executivo estadual afirmou que, assim que os equipamentos desembarcarem na capital baiana, será feito um teste dinâmico nos trilhos do novo modal, localizado no bairro da Calçada.

“A CAF(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) tem o prazo para entregar o primeiro trem ainda em dezembro. Não vou prometer que chegue antes porque eu vi que é muito trabalho. Lá, fazem os testes estáticos, com o trem parado. Aqui, nós fazemos os testes dinâmicos. Então, vai rodar”, disse o governador.

Veja andamento dos obras do VLT em Salvador

Evolução das obras do VLT | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Inicialmente, as testagens acontecerão com os trens vazios. Já entre junho ou julho de 2026, os baianos poderão utilizar o futuro modal, segundo contou o gestor, que voltou a lembrar que o transporte terá um trem exclusivo para marisqueiras, e se estenderá aos ambulantes.

“Um desses trens será dirigido para as marisqueiras e pescadoras porque quando as marisqueiras e pescadoras chegam com os vasilhames, com o pescado, tem um cheiro típico", declarou Jerônimo.

O governador também adiantou que ainda não "definiu os preços" do equipamento e espera que a novidade surja como complemento do metrô e dos ônibus em alguns trechos.

Ao todo, o VLT terá três trechos: a primeira parte, entre a Calçada e a Ilha de São João; a segunda entre Paripe e Águas Claras; e a terceira entre Águas Claras e Piatã,

Visita técnica

Jerônimo esteve em São Paulo na última quarta-feira, 19, para fazer uma vistoria técnica nos trens que serão utilizados no próximo transporte público. A secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, também acompanhou a vistoria.

“Vimos aqui todo o trabalho que está sendo feito, olhando cada peça, cada detalhe. A população de Salvador pode confiar que estamos preparando o que há de melhor em mobilidade para oferecer à região do Subúrbio”, disse, durante o ato.