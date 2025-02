VLT de Salvador: governador faz vistoria de trens em São Paulo

Governador durante visita na fábrica espanhola - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez uma vistoria técnica nos trens que serão usados no Veículo Leve sob Trilho (VLT) nesta quarta-feira, 19, em São Paulo. O chefe do Executivo estadual esteve no bairro de Hortolândia (SP), na sede da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), fabricante dos vagões.

A empresa espanhola especializada na fabricação e manutenção de trens, VLTs e metrôs, é a responsável pela execução do serviço, segundo informações da gestão estadual.

Jerônimo, que esteve ao lado da secretária de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira, avaliou os equipamentos como “de muita qualidade” e falou sobre a visita.

“Vimos aqui todo o trabalho que está sendo feito, olhando cada peça, cada detalhe. A população de Salvador pode confiar que estamos preparando o que há de melhor em mobilidade para oferecer à região do Subúrbio”, afirmou o governador.

Uma equipe de engenheiros e técnicos em mecânica e elétrica trabalha na atualização dos trens. O trabalho de revisão técnica consiste na checagem completa da carroceria, motores e parte interna das composições. Também faz a troca de peças de borracha, baterias, renova a pintura e testa todos os equipamentos mecânicos e elétricos.

“Pode se comprovar aqui o estado de novo que estão os equipamentos. Mesmo assim, eles estão sendo completamente desmontados e revisados. São mais de 60 mil itens que estão sendo aportados novos para revitalizá-los, para que, do ponto de vista técnico, eles saiam daqui para Salvador como se tivessem sido fabricados ontem”, explicou Renato Meirelles, presidente da CAF Brasil.

Com a reabilitação técnica operacional, os trens poderão atender ao sistema do VLT do Subúrbio com qualidade e segurança para os passageiros. Dentro do projeto, alguns deles passarão por adaptação para que as marisqueiras possam transportar seus produtos de forma adequada.

“Saímos dessa visita com a certeza de que tudo que foi acordado está sendo cumprido e o estado está cumprindo o desafio de, com o menor tempo possível e com o melhor equipamento possível, entregar o VLT do Subúrbio”, comemorou a secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira.

O trem do VLT de Salvador é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF. Cada composição é formada por 7 vagões, com duas cabines e comportam 400 passageiros.

Cronograma

À medida em que cada composição fique pronta será enviada para Salvador, de acordo com informações do governo estadual. A previsão é de que os primeiros testes nos trilhos do Subúrbio sejam realizados no início de 2026. Na visita desta quarta-feira, o governador Jerônimo Rodrigues pediu brevidade na conclusão.

Quatorze das 40 composições adquiridas pelo Governo da Bahia já chegaram à fábrica, em Hortolândia. Os demais chegarão até o final deste ano. O Governo da Bahia investiu cerca de R$ 820 milhões para a compra das 40 composições.