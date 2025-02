Obra do VLT já emprega 900 pessoas e deve dobrar contratações

Obra do VLT já emprega cerca de 1 mil pessoas - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) não será apenas um marco na mobilidade urbana de Salvador e da Região Metropolitana. A iniciativa também já se tornou um importante meio de geração de emprego e renda.

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) informou ao Portal A TARDE que a expectativa é que o VLT gere aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos no momento de maior intensidade das obras.

Atualmente, aproximandamente 900 pessoas estão trabalhando na obra, que está divididas nos três trechos que vão compor o sistema. Cada parte do projeto é gerido por um consórcio, que fica responsável pela contratação da mão-de-obra.

De acordo com a CTB, no Trecho I, que liga a Calçada a Ilha de São João, em Simões Filho, o Consórcio Expresso Mobilidade possui 606 funcionários, com 70% da chamada Área Diretamente Afetada (ADA), que são áreas diretamente impactadas pela obra, além de um percentual de 92% de trabalhadores baianos. Este trecho terá a maior extensão do projeto, com 16,2 quilômetros e contará com 17 paradas e mais uma estação.

Já o Trecho II, entre os bairros de Paripe e Águas Claras, percorre uma distância de 9,2 quilômetros, e terá oito paradas e um estacionamento. O Consórcio VLT Salvador, até o momento conta com 223 colaboradores, sendo que 36 são oriundos da ADA. O percentual de trabalhadores baianos aqui é de 97%.

O Trecho III, que vai conectar Águas Claras a Piatã, na orla da capital. Os trens passarão pelas Avenidas 29 de Março e Orlando Gomes ao longo de 10,52 quilômetros de distância e contará com 9 paradas. O Consórcio Bahia Atlântico, até o momento, possui 52 colaboradores, com um percentual de trabalhadores baianos de mais de 90%.

Modal deve gerar aproximadamente 2 mil empregos diretos e indiretos no futuro próximo. | Foto: Thuane Maria | GIOVBA

“Com a conclusão do projeto e a entrada em operação plena do modal, novas oportunidades de trabalho serão criadas para a gestão e manutenção do sistema, abrangendo funções como operadores, controladores, técnicos em manutenção, agentes de atendimento, segurança e administrativos”, detalhou a CTB.

Todas as oportunidades de emprego são mediadas pelo SineBahia.

A obra

Orçado em mais de R$ 3,6 bilhões, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024. Em julho, houve a oficialização da compra de equipamentos elétricos e 40 trens em parceria com o Governo do Mato Grosso, adquiridos por cerca de R$ 1 bilhão.

Durante vistoria realizada em dezembro pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), a presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), Ana Cláudia Nascimento, afirmou que a gestão estadual trabalha para entregar o primeiro trecho do VLT antes das eleições de 2026.