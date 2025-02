Jerônimo prevê testes do VLT a partir do segundo semestre de 2026

Jerônimo Rodrigues (PT) disse que - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse acreditar que os testes dos trens do VLT do subúrbio comecem no segundo semestre de 2026.

"Irei à São Paulo para acompanhar o trabalho da recuperação e da manutenção dos trens e dos vagões. Visitei o trecho de construção, aqui em Salvador, já que está em um bom ritmo e as empresas se comprometeram conosco para esse adiantamento. O povo precisa desse VLT e os testes devem ser iniciados no segundo semestre do ano que vem", garantiu.

Questionado sobre o reajuste do magistério baiano, Jerônimo adiantou que o assunto está resolvido com tranquilidade.

"Temos a proposta dialogada com APLB e vamos cumprir o piso. Não há crise e até a próxima semana já devo estar publicando esse reajuste", disse.

Em relação aos precatórios, o governador disse que só espera o dinheiro cair na conta para que o repasse seja feito.

"Tive com o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), em 2023, e pedi para agilizar o processo. Assim que for depositado na conta, faremos o repasse, já que a lei não obriga e garante o envolvimento com juros. Vou continuar ajudando os prefeitos a construir creches e escolas", finalizou.