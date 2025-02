Vereador Luiz Carlos já tem data para deixar Legislativo; saiba quando

Vereador retorna à Seinfra - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O vereador Luiz Carlos (Republicanos) está prestes a deixar a Câmara Municipal de Salvador para retornar ao posto de secretário de infraestrutura (Seinfra) no governo Bruno Reis (União Brasil), cargo que ocupou até meados de abril de 2024.

O anúncio deve ser feito pelo prefeito na próxima segunda-feira, 24, no Palácio Thomé de Souza, como de costume, de acordo com informações chegadas ao Portal A TARDE.

A saída do edil do posto já era prevista desde a reeleição de Bruno Reis, quando conseguiu uma votação recorde. Deste modo, os caminhos estão abertos para que o ex-vereador Beca, ligado à primeira-dama, Rebeca Cardoso, assuma um mandato na Casa Legislativa.

O ex-DEM (atual União Brasil) terminou as eleições municipais, disputadas em outubro do ano passado, com 7.642 votos.

À espera

Outro nome que nutre a promessa de retornar à Casa Legislativa é o ex-vereador Orlando Palhinha (União Brasil). Ele, por sua vez, aguarda o movimento do prefeito Bruno Reis para ser alçado ao posto de edil novamente.

Palhinha deve assumir a cadeira do vereador Alberto Braga, que vem sendo cotado para a Secretaria de Inovação e Tecnologia (SEMIT). A data para que Braga deixe o Legislativo, por sua vez, ainda é uma incógnita.