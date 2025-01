Luiz Carlos comenta possível volta à Seinfra: “Mais experiente”

- Foto: Eduardo Dias/Ag. A TARDE

O vereador Luiz Carlos (Republicanos) afirmou que o partido deve seguir à frente da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador (Seinfra), no próximo mandato do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A declaração foi dada nesta quarta-feira, 18, durante a diplomação do prefeito, vice e vereadores eleitos neste ano.

“A Seinfra continua com a gente, porque ela não saiu do comando do partido. Temos lá um ótimo secretário que vem correspondendo com as expectativas, não só do partido, mas com o povo de Salvador e também do nosso prefeito Bruno Reis”, disse o ex-titular da pasta.

Luiz Carlos deixou a Seinfra para poder disputar as eleições neste ano. Agora, segundo o edil diplomado, a experiência à frente do cargo será um diferencial para resolver os problemas da população soteropolitana.

“A nossa expectativa é que agora, mais experiente como parlamentar, nós possamos cada vez mais apresentar projetos de qualidade. Acho que a gente tem grandes desafios no município se debruçar sobre esse tema do transporte”, pontou.

Déficit habitacional

Além de apontar o transporte público como um dos principais desafios a partir de 2025, o vereador também destacou outro área que precisa de uma atenção maior em Salvador.

“Buscar diminuir esse déficit habitacional que tem sido o importante para Salvador. Acho que a gente precisa fazer um trabalho de pegar essas pessoas de área de risco e colocar em empreendimentos estruturados e, ao mesmo tempo, fazer uma fiscalização para que essas áreas não possam ser reocupadas novamente”, acrescentou Luiz Carlos.