Alberto Braga é cotado para Semit e Palhinha deve retornar à Câmara

Vereadores Alberto Braga (à esquerda) e Orlando Palhinha (à direita) - Foto: Reprodução | CMS

Com exonerações já previstas, a reforma administrativa do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), permanece paralisada e sem prazo para mudanças, como o gestor vem afirmando publicamente.

Enquanto isso, os suplentes de vereadores aguardam o seu lugar ao sol na Câmara Municipal de Salvador (CMS), que iniciou os trabalhos na última segunda-feira, 3, após a leitura da mensagem do Executivo.

Orlando Palhinha (União Brasil) é um dos nomes que esperam o aval de Reis para voltar à Casa Legislativa. No último pleito, o político teve 8.564 votos e ficou na primeira suplência.

Para alocar Palhinha no Legislativo, é necessário que um dos nomes do partido do gestor municipal deixe a Casa. Com isso, circula nos bastidores, a possibilidade do vereador Alberto Braga (União) ser escolhido para assumir uma pasta no primeiro escalão.

A secretaria em questão deve ser a de Inovação e Tecnologia (Semit), conforme informações obtidas pelo Portal A TARDE. Braga também foi especulado para assumir a Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), cargo que ocupou durante o primeiro mandato do ex-prefeito ACM Neto (União), em 2017.

Travas

Ao A TARDE, interlocutores da gestão municipal dizem que o prefeito Bruno Reis ainda não chamou nenhum dos suplentes para dialogar sobre o retorno à CMS.

Um dos motivos que travam a conversa de Reis com os que aguardam o espaço deve-se à falta de acordo entre o chefe do Executivo municipal e o PSDB sobre a cessão da Secretaria Municipal da Educação (SMED), assim como firmado antes das eleições municipais.

Suplentes

Além de Palhinha, outro nome que deve chegar à Casa Legislativa é o ex-vereador Beca (Republicanos), que deve assumir o lugar do vereador Luis Carlos, que voltará à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).