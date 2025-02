Câmara Municipal de Salvador reabre na próxima segunda-feira

Fachada da Câmara Municipal de Salvador (CMS) - Foto: Antonio Queirós | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) retoma os trabalhos legislativos na próxima segunda-feira, 3, às 14h, em sessão solene no Plenário Cosme de Farias. O ato será conduzido pelo presidente Carlos Muniz (PSDB). Neste mesmo horário, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) também fará a leitura da mensagem do Executivo, como de costume.

“Estamos renovados pelo compromisso de servir ao povo de Salvador com dedicação e responsabilidade e iniciamos agora uma nova legislatura. Este é um momento de união, em que reafirmamos o valor do diálogo e da colaboração para superar desafios e construir uma cidade mais justa e próspera”, afirma o presidente Carlos Muniz, que destacou a importância do envolvimento popular no debate do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que será enviado pela Prefeitura e será apreciado pela Câmara.

O tucano ainda afirma que “os vereadores vão, mais uma vez, cumprir com excelência seus mandatos, honrando cada voto conquistado na última eleição, e vão continuar trabalhando com dedicação e responsabilidade para tornar Salvador uma cidade melhor, comprometida com o meio ambiente e capaz de gerar mais emprego e renda”.

Já o chefe do Legislativo deve fazer um balanço dos seus últimos quatro anos à frente da administração de Salvador e apontará as prioridades do Executivo para a nova gestão.