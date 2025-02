Vereadores do PP ameaçam romper após abandono de Cacá Leão

Cacá Leão é presidente municipal do partido - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Vencido o terrível histórico de não emplacar vereador na Câmara de Salvador (CMS), o PP municipal, comandado por Cacá Leão, vem tirando o sono dos vereadores eleitos da legenda.

Saindo de zero para cinco edis eleitos, incluindo Jorge Araújo, o mais votado da cidade com 36.065 votos nas urnas passadas, o partido tem visto sua claque insatisfeita com o dirigente partidário, que vem deixando os seus correligionários a 'Deus dará' na Casa Legislativa.

Apesar das inúmeras promessas firmadas pelo Leão antes do pleito passado, fontes do Palácio Thomé de Souza afirmam ao Portal A TARDE que não há sequer um empenho por parte do ex-deputado federal para acomodar os vereadores no primeiro escalão do novo governo.

Entre as juras feitas pelo secretário municipal de governo (Segov), estavam a possibilidade de Jorge Araújo ou George, o Gordinho da Favela, assumir a cadeira de deputado federal no lugar do pai do gestor, João Leão.

A promessa, contudo, não saiu do papel, o que vem irritando os progressistas soteropolitanos. Tentando afagar os parlamentares, na última segunda-feira, 28, Cacá convocou uma reunião com os cinco vereadores em seu gabinete, no Palácio Thomé de Souza.

Um dos participantes do encontro, que preferiu não se identificar, classificou a audiência como “a pior em toda a minha vida”. Já Cacá, escreveu nas redes sociais a seguinte legenda: “Juntos, vamos ampliar o diálogo e o trabalho em prol do povo de Salvador, neste 2025”.

O tom harmonioso apresentado pelo presidente, por sua vez, não se refletiu na reunião. Isso porque os parlamentares colocaram na mesa diversas queixas, sendo uma delas a ausência de diálogo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

O encontro teve tom acalorado e dois dos membros, Jorge Araújo e Maurício Trindade, não permaneceram até o fim, de acordo com informações apuradas por A TARDE.

Mudanças

O PP é um dos partidos que deve migrar em sua totalidade para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PP) mirando as eleições de 2026. O presidente estadual da sigla, Mário Negromonte Jr, convidou alguns vereadores para mudarem para ala de Jerônimo.

Interlocutores da legenda afirmam que um dos que está tentado a apoiar o petista no pleito do ano que vem é o vereador Maurício Trindade.

Em Salvador, o PP tem os seguintes nomes: Sidninho, Sandro Filho, George, Gordinho da Favela, Jorge Araújo e Maurício Trindade.