Cacá Leão confirma permanência na Segov e anuncia pré-candidatura

Antes de embarcar em missão internacional ao Benin, país da África Ocidental, na terça-feira, 7, o secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão (PP), anunciou que vai tentar retomar o mandato de deputado federal em 2026.



“Agora que o prefeito já me anunciou publicamente - já havia sido convidado, mas estava aguardando ele anunciar oficialmente a nossa permanência aqui à frente da Secretaria de Governo da Prefeitura de Salvador -, afirmo que isso já está decidido, ficarei aqui até abril de 2026 para sair, por outra decisão que também já está tomada, e tentar retomar o mandato de deputado federal”, disse, em entrevista à Tribuna.

Cacá afirmou ainda que já se coloca, desde agora, como pré-candidato a deputado federal. Com o anúncio, ele também praticamente antecipou a saída do pai, o deputado João Leão, da política.

“Visitarei as minhas bases nos finais de semana, conversando com as lideranças políticas, com os amigos que construí ao longo de quase 20 anos de vida pública, para que, se for da vontade de Deus e do povo da Bahia, a gente possa, em 2026, retomar o mandato de deputado federal”, reforçou.