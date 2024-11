Indignado, vereador diz que deixará presidência de comissão

Vereador Maurício Trindade - Foto: Antonio Queirós | CMS

Em tom de indignação, o vereador Maurício Trindade afirmou na tarde desta terça-feira, 12, que entregará a sua função de presidente da Comissão da Saúde na Câmara Municipal de Salvador (CMS). No púlpito, o progressista disse que o colegiado é tratado como dispensável, e por esse motivo, estaria deixando o cargo.

“Estou entregando o cargo de presidente da Comissão de Saúde pela completa inutilidade da comissão e o desrespeito que nós estamos sofrendo pela cidade do Salvador”, declarou.

O edil também denunciou um suposto “mau trato” por parte das entidades que cuidam das unidades de saúde da capital baiana, durante fiscalização da comissão nos equipamentos.

“Como na saúde, a maior parte das gestões estão terceirizadas. Cabe à Câmara de Salvador e à comissão de Saúde, a fiscalização dessas entidades. Vergonhosamente, quando a comissão procura as entidades para fiscalizar, são mal recebida, destratadas e ouve piadas contra essa casa”, explicou.

Entre as unidades citadas pelo vereador Maurício Trindade (PP), está o Hospital do Homem, localizado no bairro do Monte Serrat, sob coordenação da OSID.

“Estão aqui mais de 5 mil nomes para cirurgia e, infelizmente, o hospital está se recusando a fazer a cirurgia. Não é o hospital. É a diretoria”, afirmou.