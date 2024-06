Prefeitura firma contrato com OSID para gerir novo hospital; entenda | A TARDE

Salvador terá um hospital exclusivo para os cuidados da saúde masculina. A nova unidade, prevista para ser inaugurada em julho deste ano, de acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ganhou uma entidade que ficará responsável pela produção do planejamento e gestão do equipamento.

A prefeitura da capital baiana firmou contrato de R$246,5 milhões com a Associação Obras Sociais Irmã Dulce, para atuar nas atividades de planejamento, gestão, operacionalização e execução das ações de saúde no Hospital do Homem.

O acordo entre a gestão municipal e a entidade foi estabelecido sem a necessidade de licitação, conforme a publicação do Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 27.

Segundo o documento oficial, o recurso destinado para a entidade será feito através da transferência fundo a fundo de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) provenientes do Governo Federal e operações de créditos. O contrato é válido pelo período de 24 meses, isto é, 2 anos.

O Hospital do Homem será implantado nas instalações do atual Hospital Sagrada Família, em Monte Serrat, e deve ampliar a oferta de cirurgias para o público masculino e terá centro de ultrassonografia e serviço de hemodinâmica, isto é tratamento disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas.

