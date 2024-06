SPU autoriza perfurações para sondagem da Ponte Salvador-Itaparica | A TARDE

A Superintendência do Patrimônio da União (SPU) autorizou, através de portaria da última segunda-feira, 20, a execução de cerca de 102 perfurações em uma área de 5,9 milhões de metros quadrados entre Salvador e a ilha de Itaparica.

As perfurações serão realizadas como parte do processo de sondagem na Baía de Todos-os-Santos, tanto em terra firme quanto no mar, como uma forma de investigação geológica e geotécnica.

A sondagem foi iniciada pelo consórcio responsável pela construção da ponte no último dia 31 de janeiro. O investimento realizado nesse processo é estimado em R$ 160 milhões.

Recentemente, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) relatou que tem pressionado os chineses a acelerar a construção da ponte Salvador-Itaparica, afirmando que “vai ficar ruim” se o primeiro-ministro da China, Xi Jinping, chegar ao Brasil e o projeto não estiver andando.

