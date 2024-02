VÍDEO: Sondagem para construção da ponte Salvador-Itaparica é iniciada | A TARDE

O primeiro passo para a construção da ponte entre Salvador e a ilha de Itaparica está sendo dado. A concessionária contratada para a obra deu início, na tarde desta quarta-feira, 31, ao processo de sondagem, no município de Vera Cruz, coletando amostras do terreno onde haverá a instalação de pilares.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, em suas redes sociais, o início da sondagem. Segundo ele, o processo foi iniciado às 15h48 desta quarta.

"A sondagem é o primeiro passo para a compreensão das características do solo e definição da fundação da ponte. Junto ao presidente Lula, estamos completamente empenhados para que esse sonho se torne realidade, transformando a vida de baianas e baianos", publicou o governador.





Divulgação | GOVBA

Jerônimo chegou a anunciar, no final de dezembro, que a sondagem seria iniciada pela concessionária chinesa no dia 8 de janeiro. Entretanto, a previsão não se confirmou, provocando diversas críticas de oposicionistas.



A sondagem deve ser realizada tanto na ilha de Itaparica, quanto em Salvador e na Baía de Todos-os-Santos. Depois de concluído o primeiro processo, a concessionária deve iniciar a dragagem, engenharia responsável por planejar, desenvolver e executar soluções ambientais para remover sedimentos do fundo de corpos hídricos.

A ponte Salvador-Itaparica é uma ideia citada na Bahia desde os anos 1960. Entretanto, foi apenas em 2009, durante o governo de Jaques Wagner (PT), que a gestão estadual começou a dar os primeiros passos para a sua realização.

O projeto teve diversos entraves e as obras, previstas para serem iniciadas ainda durante o governo de Rui Costa (PT), atrasaram. Segundo o então governador e hoje ministro da Casa Civil, a elevação dos preços dos insumos durante a pandemia de Covid-19 foi o principal motivo para que a construção não tivesse se iniciado.





Divulgação | GOVBA

Em 2022, Jerônimo foi eleito com a promessa de tirar a ponte do papel. Com um ano e um mês de mandato, o governador petista comemora agora o primeiro passo para a realização de um sonho de diversos baianos.



A ideia dos entusiastas da ponte é encurtar a distância entre Salvador e a maioria das cidades do interior do estado, facilitando o transporte de pessoas e de mercadorias. A expectativa é que a obra tenha um custo superior a R$ 13 bilhões.