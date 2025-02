Insatisfeito, Sidninho questiona futuro dos vereadores do PP

Vereador de Salvador ainda fala sobre a debandada de prefeitos para base de Jerônimo - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Insatisfeito com o diretório municipal do PP, o vereador Sidninho diz que os parlamentares estão com “futuro incerto” dentro da sigla. O posicionamento do edil surge após as debandadas dos aliados do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), à base do governo Jerônimo (PT).

“Mas, o indício de mudanças já começa a nos ser dado pela falta de retorno e cumprimento de promessas por parte do nosso próprio diretório municipal, a exemplo de acordos de cavalheiros feitos na época da campanha eleitoral em relação ao tamanho do nosso partido. Elegemos cinco vereadores, mas é como se não tivéssemos elegido nenhum, não fomos chamados em nenhum momento para debater espaços e a lealdade do nosso partido, que cresceu graças aos nossos votos, trabalho”, disse o progressista.

O PP, por sua vez, é um dos partidos que o governador tenta atrair de forma total para a sua base. Isso porque parte da legenda já apoia a gestão, como na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e outra continua com o grupo de Bruno Reis (União Brasil).

Para Sidninho, a cada dia fica mais claro que a executiva nacional não terá força para intervir na ‘queda de braço’ e o cenário que mais se desenha é o da legenda caminhar com o governador.

Já o vereador Maurício Trindadecobrou transparência nas decisões do partido em âmbito municipal.

“Precisamos estar a par do que está ocorrendo, o diálogo precisa ocorrer de forma transparente. Afinal, num grupo em que a democracia fala mais alto, decisões não podem ser tomadas de forma unilateral, pensada apenas no próprio umbigo”, cobrou Trindade.

Além de Sidninho, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), a bancada do partido é composta pelos seguintes vereadores: George Gordinho da Favela, Jorge Araújo, Maurício Trindade e Sandro Filho.